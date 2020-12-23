صفاقس-كوفيد19: تسجيل 5 وفيات ورصد 164 إصابة جديدة

سجلت ولاية صفاقس، في آخر تحيين للحالة الوبائية، 5 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 164 إصابة إضافية بذات الفيروس من مجموع 560 تحليلا منجزا، مقابل تسجيل 168 حالة شفاء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء.

وارتفع بناء على هذه المعطيات الجديدة عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 261 وفاة وعدد الحالات الإيجابية المثبتة مخبريا إلى 10 آلاف و324 حالة وعدد المتعافين إلى 7838 شخصا، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 41493 تحليلا.

وتشير البيانات، التي أوردتها الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها اليومي الخاص بتطور الحالة الوبائية ومؤشراتها، إلى أن 16 مصابا بالفيروس يقيمون بأقسام العناية المركزة بالمؤسسات الاستشفائية في الجهة، و81 مصابا في قسم “كوفيد اوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و58 مصابا بالمصحات الخاصة.