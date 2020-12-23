منوبة : تسجيل حالتي وفاة و 28اصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة شفاء

سجّلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء حالتي وفاة لكهلة 47 عاما ومسنة 72 سنة بدوار هيشر ووادي الليل، و 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد،و 74حالة شفاء ، ،وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية مكتب (وات) في منّوبة.

وبيّنت قدور أنّ عدد حالات الشفاء ارتفع الى2226 حالة كما بلغ عدد الحالات النشيطة 462 حالة نشطة ، منهم 459 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية طبربة (209 حالات) و منوبة (146حالة ) ، ووادي الليل ،والمرناقية (24حالة) لكل منهما والبطان (22 حالة ) ودوار هيشر ب(19 حالة ) والجديدة (10حالات) ، وبرج العامري (08 حالات).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2870 إصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 183حالة وفاة ، و 2226 حالة شفاء.