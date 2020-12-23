تونس: ارتفاع في درجات الحرارة..وهذه التوقعات الجوية لهذا اليوم

تونس تؤكد مناصرتها للقضية الفلسطينة وتنفي ما يروج من اخبار حول امكانية ارساء علاقات مع الكيان الصهيوني..

باجة: حالة وفاة و23 إصابة جديدة بكورونا

عاجل ورسمي: منع التظاهرات بما في ذلك الاحتفالات براس السنة الادارية

كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة في مختلف الولايات التونسية

2020/12/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شهدت مختلف مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الثلاثاء الى السابعة من صباح الأربعاء) نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:

ولاية جندوبة :
طبرقة 1

ولاية نابل :
قليبية 1

ولاية باجة :
باجة المحطة 1

ولاية مدنين :
ميدون 12 حاسي الجربي 27 السويحل 25 جرجيس 20 سدويكش 20 سيدي مخلوف 47 مدنين المحطة 18 مدنين الجنوبية 10 مدنين الشمالية 15 اللوديات 34 والغ 2 اجيم 2 بن قردان 9 بني خداش 15

ولاية تطاوين :
تطاوين 7

ولاية قابس :
سيدي التواتي 14 مطماطة القديمة 7 توجان 17 دخيلة التوجان 22

ولاية صفاقس :
صفاقس المدينة 1

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn