كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة في مختلف الولايات التونسية

شهدت مختلف مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية (من الساعة السابعة من صباح أمس الثلاثاء الى السابعة من صباح الأربعاء) نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:
ولاية جندوبة :
طبرقة 1
ولاية نابل :
قليبية 1
ولاية باجة :
باجة المحطة 1
ولاية مدنين :
ميدون 12 حاسي الجربي 27 السويحل 25 جرجيس 20 سدويكش 20 سيدي مخلوف 47 مدنين المحطة 18 مدنين الجنوبية 10 مدنين الشمالية 15 اللوديات 34 والغ 2 اجيم 2 بن قردان 9 بني خداش 15
ولاية تطاوين :
تطاوين 7
ولاية قابس :
سيدي التواتي 14 مطماطة القديمة 7 توجان 17 دخيلة التوجان 22
ولاية صفاقس :
صفاقس المدينة 1