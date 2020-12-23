منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وسط جائحة كورونا..

بالاسماء: تسليم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لتونس بالخارج

عاجل: حياة عمري توجّه رسالة الى رئيس الحكومة و تطالب بغلق وزارة البيئة فورا

هام: مدير عام الطيران المدني يكشف حقيقة طلب ترخيص لمرور الطائرة الاسرائلية بالمجال الجوي التونسي

محاولة خلع 5 مساجد بمدينة قربة..وهذه التفاصيل..

2020/12/23 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تعرّضت 5 مساجد بمدينة قربة من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء لمحاولة خلع من قبل مجهولين، وفق ما أكده معتمد قربة، منير الغريبي، في تصريح لـ (وات).
وأوضح المصدر ذاته، أنه استعصى على مؤذني هذه المساجد فجر اليوم الاربعاء فتح الابواب للدخول لأداء صلاة الفجر بسبب عمليات التخريب التي طالت أبواب المساجد والمتمثلة في وجود مادة لاصقة في أقفال الأبواب أو مفاتيح مكسرة بداخلها.
وأشار الغريبي، إلى أنه تم فتح المساجد وإقامة صلاة الفجر في وقتها، مبينا أن الابحاث لا تزال متواصلة من قبل قوات الامن للتعرف على هوية الأشخاص الذين قاموا بهذه العملية.
وللإشارة فقد جدت هذه الحادثة في نفس التوقيت بمساجد سيدي عبد الرحمان، والروضة، وبولعابة، والقبلي، والفتح.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn