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نابل: تسجيل 68 إصابة جديدة وارتفاع مجموع الوفيات إلى 238 حالة

2020/12/23 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


سجّلت ولاية نابل اليوم الاربعاء حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 238 حالة وفاة ، وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بخصوص الوضع الوبائي اليومي بالجهة.
وتفيد المعطيات ذاتها، ان نتائج التحاليل الاخيرة المجراة من قبل المخابر العامة والخاصة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 239 تحليلا، اسفرت عن تسجيل 68 حالة إصابة جديدة ليرتفع مجموع الاصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 8108 حالة
ويبلغ بذلك مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 6713 حالة في حين بلغ مجموع الحالات النشيطة 1157 حالة
و تعود حالة الوفاة الاخيرة لامرأة اصيلة معتمدية الحمامات تبلغ 83 سنة من العمر وقد توفيت بالمنزل، وفق ما أفاد به مصدر مطلع بالادارة الجهوية للصحة بنابل في تصريح لمراسلة (وات)

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