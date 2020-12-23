تطاوين : وفاة امراة وتسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سّجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا امراة من معتمدية غمراسن ما رفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة الى94 وفاة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي 40 منهم في تطاوين الشمالية و23 في معتمدية غمراسن و17 في تطاوين الجنوبية و5 في بني مهيرة و3 من البئر الاحمر وحالتين في كل من ذهيبة ورمادة والصمار اضافة الى حالة تم تسجيلها خلال شهر مارس الماضي

اما عدد الاصابات فقد ارتفع بدوره خلال 24 ساعة الماضية وفق التحيين الذي نشرته الادارة الجهوية للصحة بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا الى 1246 اصابة بعد تسجيل 7 اصابات جديدة اليوم الاربعاء 4 منها في تطاوين الشمالية وحالتين في تطاوين الجنوبية وحالة في غمراسن اضافة الى 38 حالة تم تسجيلها في الموجة الاولى خلال شهري مارس وافريل الماضيين .

ويلتزم الان 181 مصاب بالحجر الصحي في بيوتهم ويخضع 22 مصاب للعلاج والمراقبة الطبية 9 منهم في قسم كوفيد-19 في المستشفى الجهوي بتطاوين وثلاثة في قسم كوفيد-19 في المستشفى المحلي بغمراسن وعشرة مصابين في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية