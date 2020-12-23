توننداكس يقفل معاملات الاربعاء متطورا بنسبة 0.17 بالمائة



أقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الاربعاء في المنطقة الخضراء، اذ تطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.17 بالمائة في حدود النقطة 6856.42 وسط حجم تداول ب6.9 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم ارتقى سهم الكتروستار بنسبة 6 بالمائة (1.240 دينار) محققا حجم تداول ب14 الف دينار متبوعا بسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي الذي تطور بنسبة 6 بالمائة (1.420 دينار) ليرتفع بنسبة ادائه منذ بداية السنة ب132 بالمائة .

في المقابل تصدر سهم اوفيس بلاست قائمة الانخفاضات بعد ان تراجع بنسبة 2.8 بالمائة (2.050 دينار) وسط حجم تداول ضعيف جدا وانخفض سهم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.4 بالمائة (4.970 دينار).

وكان سهم الشركة العقارية التونسية السعودية الاكثر حركية في السوق للحصة الثانية على التوالي، ليحقق حجم تداول ب1.1 مليون دينار (سعر التداول 2.360 دينار للسهم الواحد) .