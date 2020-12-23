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قابس: غلق الحمامات ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية بالمعتمديات المصنفة حمراء

2020/12/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية قابس، في اجتماعها المنعقد عشية اليوم الثلاثاء بإشراف والي الجهة، منجي ثامر، بالنسبة للمعتمديات التي تم تصنيفها حمراء، وهي قابس الكبرى (قابس الجنوبية وقابس المدينة وقابس الغربية) ومارث ومطماطة الجديدة، غلق الحمامات العمومية، ومنع انتصاب الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين، وذلك بداية من يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 على الساعة الصفر.

كما تقرر القيام بحملات للتقصي السريع لفيروس كورونا من قبل مصالح الإدارة الجهوية للصحة، وتنظيم حملات توعوية تقوم بها فرق مشتركة موجهة للمحلات المفتوحة للعموم حول كيفية التوقي من فيروس كورونا، فضلا عن التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في كل المجالات، وخاصة بالمؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي وقاعات الشاي، مع اتخاذ الإجراءات الردعية الفورية تجاه المخالفين.

وبررت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية قابس القرارات التي اتخذتها، وفق ما جاء في بلاغ لها تم نشره الليلة للعموم، واطلع عليه مراسل “وات”، بالارتفاع الكبير لنسق الإصابات بفيروس كورونا وبلوغه خطورة تفش مرتفعة بثماني معتمديات (قابس الجنوبية وقابس المدينة وقابس الغربية ومارث ومطماطة الجديدة والمطوية – وذرف والحامة وغنوش)، ومنها 03 مناطق تم تصنيفها حمراء، وهي قابس الكبرى ومارث ومطماطة الجديدة.

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