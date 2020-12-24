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القصرين: رصد 250 إصابة بفيروس “كورونا في الوسط المدرسي

2020/12/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

رصدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين منذ مطلع العودة المدرسية الى حدود يوم أمس الإربعاء، 250 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في صفوف تلاميذ وإطارات تربوية وإداريين وعملة منها حالتي إصابة جديدتين تم تسجيلهما أمس لتلميذة تدرس بمعهد المنار واخرى بمعهد أبي القاسم الشابي بالقصرين المدينة، وفق المندوب الجهوي للتربية منصف القاسمي.

وبين القاسمي في تصريح ل(وات) أن عدد حالات الشفاء في الوسط المدرسي إرتفع الى 209 حالات، ولم يتم تسجيل حالات وفاة باستثناء حالة وفاة لمدير مدرسة إبتدائية، مبرزا بالمناسبة أن عطلة الثلاثي الأول ستكون فرصة كافية لاتخاذ مزيد من التدابير والإحتياطات الوقائية المستوجبة لمنع الوباء من الإنتشار عبر تمكين كافة مديري المؤسسات التربوية من المواد الضرورية للوقاية والتنظيف حتى يتسنى لهم القيام بحملات تعقيم وتنظيف مكثفة.

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