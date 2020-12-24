قبلي: مصالح المراقبة الاقتصادية تكثف من عمليات مراقبة المحلات المفتوحة للعموم ووسائل نقل البضائع

كثّفت مصالح المراقبة الاقتصادية، خلال الفترة الاخيرة، من زيارات التفقد للمحلات المفتوحة للعموم، خاصة منها محلات صنع وبيع المرطبات، ومحلات بيع الدواجن والبيض، علاوة على مراقبة وسائل نقل البضائع على الطرقات، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزغل.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، أنه تم خلال هذه الفترة القيام بأكثر من 179 زيارة تفقد لمحلات مفتوحة للعموم، الى جانب مراقبة 139 شاحنة على الطرقات، تم خلالها رفع 50 مخالفة اقتصادية، تعلقت اساسا بعدم الاستظهار بفواتير الشراء، وعدم اشهار الاسعار للعموم، مع توجيه تنبيه صحي، وتحرير مخالفة صحية، واصدار قرار غلق وحيد.

وأضاف الزغل، أن فرق المراقبة وفي اطار العمل المشترك مع المصالح الصحية، حجزت 2 أكياس من السكر المدعم (50 كلغ للكيس الواحد)، و80 كلغ من السميد، و12 لترا من الزيت النباتي المدعم، و20 كلغ من “الشربة”، و48 كلغ من العجين الغذائي، فضلا عن 11 كلغ من المستحضرات الغذائية منتهية الصلوحية والتي تستعمل في تزيين المرطبات.