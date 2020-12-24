البنك المركزي يعتزم إعادة هيكلة نظامه المعلوماتي المتعلّق بالتصرّف في المدّخرات ونشاطات سوق العملة

أطلق البنك المركزي التونسي طلب ابداء اهتمام لاختيار مسدي خدمات في مجال المعلوماتية ل”ضمان إعادة هيكلة النظام المعلوماتي المتعلّق بالتصرّف في المدخرات ونشاطات سوق العملة”.

ويتعلّق الأمر “بتصميم وضبط حلول تطبيقة تشمل عديد المكوّنات على غرار معالجة دون انقطاع ودون آجال لكل العمليّات المنجزة في إطار التصرّف في المدخرات ونشاطات أسواق العملة مع التحويل الالكتروني للتدفقات والمبادلات بين المستعملين”.

كما يتعلّق الأمر، أيضا، “بالتصرّف في المحيط للتكفّل بالنشاطات المختلفة على غرار النشاطات على مستوى الأسواق الدوليّة والنشاطات على مستوى الأسواق المحليّة”.

ومن الضروري أن تكون التطبيقة “موجّهة للاستغلال من قبل 75 إلى 100 مستعمل” وتسمح ب”تفاعل مرن وذكي مع النظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لضمان التطوّر والاندماج مع الأنظمة الأخرى دون الحاجة لتغيير التطبيقات”.

وحدّد البنك المركزي التونسي يوم 10 فيفري 2021 كىخر اجل لقبول العروض.