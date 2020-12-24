القبض ببنزرت على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل “الإنضمام إلى تنظيم إرهابي”

تم في ولاية بنزرت خلال حملة أمنية نظمتها مصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب للحرس الوطني، في الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 ديسمبر 2020، إلقاء القبض على 7 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام، من بينهم عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس، من أجل “الإنضمام إلى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 8 سنوات.

وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هؤلاء الأشخاص، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.