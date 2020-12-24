صفاقس-كوفيد19: تسجيل 6 وفيات ورصد 366 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب رصد 366 إصابة إضافية من مجموع 945 تحليلا منجزا، مقابل 104 حالات شفاء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس.

وارتفع بناء على هذه المعطيات الجديدة عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 267 حالة وفاة وعدد الحالات الإيجابية المثبتة مخبريا إلى 10 آلاف و690 حالة وعدد المتعافين إلى 7942 شخصا، في حين بلغ عدد التحاليل المنجزة إلى حد الآن 42438 تحليلا.

وتشير البيانات التي أوردتها الإدارة الجهوية للصحة، في بلاغها اليومي الخاص بتطور الحالة الوبائية ومؤشراتها، إلى أن 14 مصابا بالفيروس يقيمون بأقسام العناية المركزة بالمؤسسات الاستشفائية في الجهة، و80 مصابا في قسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، و60 مصابا بالمصحات الخاصة.