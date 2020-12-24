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النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد الاتفاقية القطاعية مع صندوق الكنام لمدة سنة واحدة

2020/12/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

جدد المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة الإتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” وذلك لمدة سنة واحدة، وفق ما جاء في بلاغ صادر الخميس عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.
وأشارت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن هذا التجديد يأتي “تغليبا من الصيادلة للمصلحة الوطنية في ظل الوضع الصحي الإستثنائي الذي تمر به البلاد وذلك بالرغم من التأخير الكبير في آجال خلاص مستحقاتهم وعدم إيفاء الصندوق بالعديد من تعهداته وخاصة منها عدم تفعيل بطاقة العلاج الالكترونية “لاباس”.
وعبرت النقابة عن الأمل في أن يقوم صندوق “الكنام” في هذه المدة بتلافي كل هذه النقائص والحرص على تطبيق الاتفاقية لبناء مناخ تعاقدي سليم، وفق نص البلاغ.

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