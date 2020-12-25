نصاف بن عليّة تحسمها بخصوص وجود السلالة الجديدة من كورونا.. و هذه نسبة المناعة لدى التونسيّين

اكدت الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمركز الوطني للامراض الجديدة والمستجدة اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 انه لم يتم الى حد الان اكتشاف اي تفش لفيروس النزلة الموسمية (القريب) مبرزة ان الفيروس المسيطر الى حد الان في تونس والعالم هو فيروس كورونا وانه يتعين على كل من تظهر عليه اعراض القريب ان يعزل نفسه ويخضع للتحليل ويتصل بطبيبه المباشر.

واوضحت الدكتورة خلال مداخلة لها على الاذاعة الوطنية ان كل شخص يصاب على الاقل بـ3 اعراض من الاعراض المعروفة وانها على الارجح اعراض كورونا مؤكدة ان متابعة فيروس القريب مستمرة بالتوازي مع حملات تقصي فيروس كورونا .

وشددت على ان فيروس كورونا يشهد حالة انتشار مجتمعي كثيفة بكامل تراب الجمهورية مؤكدة انه يتم تسجيل بين 1500 و1700 اصابة يوميا مضيفة انه تم ليلة امس اعلام المركز بتسجيل 60 حالة وفاة .

وحول السلالة الجديدة من الفيروس اكدت الدكتورة انه لم يتم الى حد الان تسجيل اية حالة في تونس مضيفة انه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتكثيف من عمليات التقصي .

واشارت الى ان نسبة المناعة لدى التونسيين يمكن ان تصل الى 12 بالمائة حسب بحث ميداني اولي قالت انه بصدد الانجاز مؤكدة انها نسبة ضعيفة جدا وان المناعة الجماعية لن تحصل الا بالتلقيح منتقدة من ينادي بالمناعة الطبيعية باعتبار ان ثمنها باهظ ويتمثل في ارتفاع عدد الوفيات.