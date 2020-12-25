ولاية تونس: تسجيل 03 وفايات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت ولاية تونس خلال ال24 ساعة الماضية، 3 وفايات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليصل العدد الجملي للمتوفين منذ فتح الحدود في 27 جوان المنقضي الى 518 حالة وفاة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق ناصر (وات).

وأكد بن ناصر وجود 243 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” مقيمة بين المستشفيات العمومية (160 حالة) والمصحات الخاصة (83 حالة)، وأفاد بان العدد الجملي للإصابات بلغ منذ فتح الحدود 6908 إصابات مؤكدة اتم 5507 اشخاص فترة الحجر الصحي، ويواصل الحاملون للفيروس الحجر الصحي الذاتي وعددهم 883 مصابا .

واكد المدير الجهوي للصحة على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد .