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الكاف: تسجيل 3 حالات وفاة و80 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2020/12/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة في ولاية الكاف، اليوم الجمعة، بفيروس “كورونا” الى 119 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك منذ بداية انتشار جائحة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني.

وأوضح الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن نتائج التحاليل المخبرية المجراة يوم 23 ديسمبر الجاري على 178 عينة لأشخاص اشتبه في إصابتهم بالعدوى نظرا لاختلاطهم بمصابين ايجابيين، أثبتت إصابة 80 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة الى 3573 إصابة.

وأشار، الى تعافي 3259 شخصا من مجموع الإصابات المسجلة بالفيروس، أي بنسبة تعافي تفوق 91 بالمائة، وفق تقديره.
ويقيم حاليا 41 مصابا بالفيروس في مستشفيات الجهة، من بينهم 8 في أقسام الانعاش.

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