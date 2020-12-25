سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و35 إصابة جديدة

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالة وفاة واحدة و35 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 8 حالات شفاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الأحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 2342 إصابة مؤكدة من بينها 94 حالة وفاة و1761 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في الجهة حسب المعتمديات بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية 1026 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية 336 حالة، والسبالة 141 حالة، والرقاب 193 حالة، وجلمة 118 حالة، وسيدي علي بن عون 93 حالة، وبئر الحفي 108 حالة، والمكناسي 88 حالة، وأولاد حفوز 89 حالة، وسوق الجديد 60 حالة، والمزونة 51 حالة، ومنزل بوزيان 28 حالة والسعيدة 14 حالة.