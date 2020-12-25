يهم المؤسسات المتضررة من كورونا: وزارة الإقتصاد والمالية تُصدر بلاغا

أصدرت اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، بلاغا يهم المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية والمؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها، والراغبة في الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 32 و33 من قانون المالية لسنة 2021.

وقالت الوزارة إنه بإمكان هذه المؤسسات إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 وكل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها لدى قباضات المالية المختصة ترابيا أو عبر منظومة التصريح عن بعد والدفع بقباضات المالية أو عبر منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد بالنسبة للمؤسسات المنخرطة بصفة اختيارية أو وجوبية في هذه المنظومة، وذلك عبر التنصيص على رغبتها في الانتفاع بالإجراءات المذكورة عند إيداع هذه التصاريح.

ولمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمصالح مراقبة الأداءات مرجع النظر أو بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400.