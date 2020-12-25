نابل/كورونا: 3 وفيات إضافية و196إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة

سجلت ولاية نابل، اليوم الجمعة، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 243 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بنابل.

كما سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة، وذلك بعد رصد 196 حالة إصابة محلية جديدة أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية ل465 عينة، ليرتفع مجموع الحالات النشيطة إلى 1303 حالات، من بينها 48 حالة تقيم بالمؤسسات الصحية.

ويرتفع بذلك مجموع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بولاية نابل منذ بداية الجائحة، ليبلغ 8435 حالة، من بينها 6889 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى، حسب البروتوكول الصحي المعتمد.

وتعود حالات الوفاة الثلاث الأخيرة، لامرأة أصيلة معتمدية بني خيار تبلغ من العمر 78 سنة، في حين تتعلق حالة الوفاة الثانية برجل أصيل معتمدية قرمبالية يبلغ من العمر 71 سنة، بالاضافة إلى تسجيل حالة وفاة لامرأة في عقدها السابع أصيلة معتمدية منزل تميم.