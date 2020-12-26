تطاوين : تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 15 اصابة في تطاوين الشمالية و7 حالان في تطاوين الجنوبية و ثلاث اصابات في غمراسن وحالة في رمادة واخرى في بني مهيرة وبذلك ارتفع العدد الجملي للاصابات منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي الى 1330 اصابة اضافة ااى 38 اصابة تم تسجيلها في الموجة الاولى

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة وفق تحيينها الذي نشرته اليوم السبت للوضع الوبائي لفيروس كورونا ولليوم الثاني على التوالي اية وفاة بهذا الوباء وحافظت على عدد 96 وفاة منذ اواخر جوان الماضي 41 منها في تطاوين الشمالية و24 وفاة في غمراسن و17 وفاة في تطاوين الجنوبية و5 وفايات في بني مهيرة و3 وفايات في البئر الاحمر وحالتي وفاة في كل من ذهيبة و رمادة والصمار اضافة الى حالة وفاة سجلت في مارس الماضي.

كما ارتفع عدد الملزمين بالحجر الصحي الذاتي في منازلهم الى 216 مصابا ويخضع اليوم 18 مصابا للعلاج والمراقبة الطبية 8 منهم في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين واثنان في قسم كوفيد 19 بالمستشفى المحلي بغمراسن وثمانية مصابين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية