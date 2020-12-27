الخميس 31 ديسمبر 2020 آخر أجل للتسوية الإستثنائية للسيارات والدراجات النارية “ن.ت”

اعلنت الإدارة العامة للديوانة ان أخر أجل للتسوية الإستثنائية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، (ن ت)، يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 .

ودعت في بلاغ لها الاحد، المواطنين الراغبين في تسوية وضعية سياراتهم أو دراجاتهم النارية بضرورة إيداع ملفات التسوية لدى أي مكتب يختارونه من مكاتب الشباك الموحد أو المكاتب الجهوية للديوانة بكامل تراب الجمهورية ودون التقيّد بمكتب الإلحاقفي أجل أقصاه يوم الخميس على الساعة 17 و45 دقيقة.

يذكر انه تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 850 لسنة 2020 إقرار نظام استثنائي لتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج والذي دخل حيز التطبيق منذ 18 نوفمبر 2020.

ويتمثل هذا النظام الاستثنائي في التخفيض في مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة بعنوان عملية التسوية على النحو التالي:

– دفع 35 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3 وكذلك على الدراجات النارية.

– دفع 40% من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 أو بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط وتفوق سعة اسطوانتها 2500 صم3. وتكون تسوية الوضعية الديوانية للعربات ذات الاستعمال المهني حسب نوع المحرك وسعة الاسطوانة.