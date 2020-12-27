الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين تقرر تنفيذ يوم غضب وطني يوم 6 جانفي المقبل بساحة القصبة

قررت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، تنفيذ يوم غضب وطني يوم 6 جانفي2021، بساحة القصبة، وفق ما أفادت به في بيان لها اليوم الأحد.

ودعت الجامعة إلى تفعيل اتفاق 8 ماي 2018، لا سيما على مستوى منحة القاعدة العددية للزمن المدرسي إلى جانب التقاعد على قاعدة 37 / 55 والترقية الاستثنائية لكافة القطاع.

ويطالب القيمون والقيمون العامون بالترفيع في منحة الإدارة للقيمين العامين وبتسوية وضعية المتعاقدين وتنزيل الترقيات العادية بعنوان سنة 2020، وفق ما جاء في بيان الجامعة التي قاطعت الامتحانات المدرسية إعدادا وإنجازا، خلال الأسبوع المغلق الفارط لتلاميذ والإعدادي والثانوي.

ويذكر أنأعضاء المكتب التنفيذي بالجامعة ينفذون اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من أسبوعين بمقر وزارة التربية للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين الجامعة والوزارة والقاضي بتمكينهم من عدد من المنح وإدماج القيمين المنتدبين بصفة وقتية واحتساب سنوات التعاقد والترقية الاستثنائية للسلكين.