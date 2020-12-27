في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
–الاحد 27 ديسمبر
في بن قردان
اتحاد بن قردان 0
الترجي التونسي 1 محمد علي بن رمضان (61)
في باردو
الملعب التونسي 0
مستقبل الرجيش 0
في حمام سوسة
النجم الساحلي 3 داروين غونزاليس (39) وحمزة لحمر (59 ض ج) وسليم بوخنشوش (84 ض ج)
اتحاد المنستير 1 ادريس المحيرصي (54)
في المتلوي
نجم المتلوي 2 ايهاب المرزوقي (16) وعلاء البوسليمي (89)
شبيبة القيروان 0
–السبت 26 ديسمبر
في بنزت ملعب البصري
النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70)
مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)
ملعب حمام الانف
النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1)
اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)
بسبب الالتزامات القارية لنادي عاصمة الجنوب. وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 2
2- النجم الساحلي 9 4 3 0 1 8 4
3- الملعب التونسي 8 4 2 2 0 8 2
4- النادي الصفاقسي 7 3 2 1 0 5 1
5- نجم المتلوي 7 4 2 1 1 3 2
6- الاولمبي الباجي 5 3 1 2 0 4 3
7-مستقبل الرجيش 5 4 1 2 1 3 2
8- اتحاد بن قردان 5 4 1 2 1 2 1
9- النادي الافريقي 5 4 1 2 1 5 7
10- مستقبل سليمان 4 4 1 1 2 5 7
11- النادي البنزرتي 3 4 1 0 3 3 6
12- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 2 5
13 – الاتحاد المنستيري 1 4 0 1 3 2 6
14- شبيبة القيروان 1 4 0 1 3 2 9
الرابطة 1 – نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم: