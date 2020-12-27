الرابطة 1 – نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

–الاحد 27 ديسمبر

في بن قردان

اتحاد بن قردان 0

الترجي التونسي 1 محمد علي بن رمضان (61)

في باردو

الملعب التونسي 0

مستقبل الرجيش 0

في حمام سوسة

النجم الساحلي 3 داروين غونزاليس (39) وحمزة لحمر (59 ض ج) وسليم بوخنشوش (84 ض ج)

اتحاد المنستير 1 ادريس المحيرصي (54)

في المتلوي

نجم المتلوي 2 ايهاب المرزوقي (16) وعلاء البوسليمي (89)

شبيبة القيروان 0

–السبت 26 ديسمبر

في بنزت ملعب البصري

النادي البنزرتي 2 جمال شتال (33) واشرف عبد العفو ضد مرماه (70)

مستقبل سليمان 1 علاء الدين بن صالح (44)

ملعب حمام الانف

النادي الافريقي 2 باسيرو كومباوري (45 ز2) وادريس الطبوبي (90 ز1)

اتحاد تطاوين 2 محمد علي عبد السلام (52) وعلي الحراق (82)

بسبب الالتزامات القارية لنادي عاصمة الجنوب. وتم تاجيل مباراة الاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 2

2- النجم الساحلي 9 4 3 0 1 8 4

3- الملعب التونسي 8 4 2 2 0 8 2

4- النادي الصفاقسي 7 3 2 1 0 5 1

5- نجم المتلوي 7 4 2 1 1 3 2

6- الاولمبي الباجي 5 3 1 2 0 4 3

7-مستقبل الرجيش 5 4 1 2 1 3 2

8- اتحاد بن قردان 5 4 1 2 1 2 1

9- النادي الافريقي 5 4 1 2 1 5 7

10- مستقبل سليمان 4 4 1 1 2 5 7

11- النادي البنزرتي 3 4 1 0 3 3 6

12- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 2 5

13 – الاتحاد المنستيري 1 4 0 1 3 2 6

14- شبيبة القيروان 1 4 0 1 3 2 9