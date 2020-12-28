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سوسة/ تفاصيل القبض على شخصين من أجل الإعتداء بالعنف بنيّة السّرقة

2020/12/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر ورود مكالمة هاتفيّة على منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة يوم 25 ديسمبر 2020 صادرة عن امرأة تعلم من خلالها عن وجود شخصين بصدد التهجّم عليها بمنزلها.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وقامت دوريّة تابعة لمركز الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بالتنقل على عين المكان وضبطت المظنون فيهما (22 و46 سنة قاطنين ولايتي القيروان وسوسة) أمام منزل المتضرّرة.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة، أذنت بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها “الإعتداء بالعنف بنيّة السّرقة والسكر الواضح وإحداث الهرج ومخالفة حظر الجولان”.

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