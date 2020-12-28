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قبلي: حجز 4170 حبة مخدرة بصدد التهريب على متن دراجة نارية

2020/12/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّنت فرقة الحرس الديواني بالفوار من ولاية قبلي، يوم أمس الاحد، من حجز كمية من الحبوب المخدرة على متن دراجة نارية، يعتزم صاحبها نقلها الى أحد الدول المجاورة، وفق ما أكده رئيس الفرقة، الرائد مصطفى عجال.

وأوضح الرائد عجال، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الاثنين، أنه وعلى إثر ورود معلومات حول هذه العملية، تم يوم أمس ايقاف دراجة نارية بمفترق الصابرية بمعتمدية الفوار، ثبت اثر تفتيش الصندوق الكرتوني على متنها، احتواؤه على 4170 حبة مخدرة من نوع “ادقار” مدرجة بالجدول “أ” للمواد السامة.

وبيّن، في سياق متصل، أنه تم حجز كمية الحبوب المخدرة والدراجة النارية، وإيقاف صاحبها لاحالته على السلط القضائية.

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