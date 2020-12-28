هام-احتفالات وتظاهرات ليلة رأس السنة : وزارة السياحة تصدر بلاغا

دعت وزارة السياحة كافة المؤسسات والمنشآت السياحية إلى الإلتزام بقرار منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.

كما دعت الوزارة في بلاغها الجامعات المهنية في القطاع السياحي، التي وجّهت إليها مراسلات رسمية في الغرض، إلى الحرص على إعلام كافّة منظوريهم بهذه الإجراءات وتحسيسهم بضرورة إحترامها والإلتزام الصارم بمقتضيات البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة وكافّة القرارات ذات الصلة الصادرة عن السلط المختصّة مركزيًّا أو جهويًّا.