تعيين مدير عام جديد للشركة الجديدة للنقل بقرقنة

القبض على شخصين من أجل الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة..وهذه التفاصيل..

منح لأبناء التونسيّين المقيمين بالخارج

عائلة تستغيث اثر فقدان ابنها

هام-احتفالات وتظاهرات ليلة رأس السنة : وزارة السياحة تصدر بلاغا

2020/12/28 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعت وزارة السياحة كافة المؤسسات والمنشآت السياحية إلى الإلتزام بقرار منع جميع التجمّعات والتظاهرات مهما كان نوعها والحفلات العامة والخاصة بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الإدارية.
كما دعت الوزارة في بلاغها الجامعات المهنية في القطاع السياحي، التي وجّهت إليها مراسلات رسمية في الغرض، إلى الحرص على إعلام كافّة منظوريهم بهذه الإجراءات وتحسيسهم بضرورة إحترامها والإلتزام الصارم بمقتضيات البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة وكافّة القرارات ذات الصلة الصادرة عن السلط المختصّة مركزيًّا أو جهويًّا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn