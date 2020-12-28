شاب يطعن خطيب شقيقته بسكّين.. وهذه التفاصيل

اقدم شابان ( 22 و 25 سنة ) اصيلي منزل بورقيبة على الاعتداء بواسطة سكين على شخص( 30 سنة ) صباح اليوم بمنطقة حي النجاح بمنزل بورقيبة تسبب له في اضرار خطيرة بعد اصابته بطعنتين على مستوى “الجنب” والصدر مما استوجب نقله على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة اين تلقى الاسعافات العاجلة وهو مازال تحت العناية المركزة، وفق ما افاد به مصدر امني مسؤول.

واكد المصدر ذاته في تصريح لشمس اف ان ان وحدات الامن التابعة لمنطقة الامن بمنزل بورقيبة تولت على الفور تمشيط المنطقة بعد جمع البيانات الكاملة على الجانيين وفي وقت وجيز تم القاء القبض عليهما وجلبهما الى مركز الامن وبالتحري معهما ثبت ان المتضرر كان مرتبطا بشقيقة احدهما (خطيبها) قبل ان ينفصلا عن بعضهما البعض لكنه بقي يترصدها ويتهددها الى حد اشتكاءها لاخيها من تصرفات خطيبها السابق فقام شقيقها صباح اليوم برفقة صديق له باصطحابها ومرافقتها الى مقر عملها وفي الطريق اعترضهما المتضرر حيث نشبت خصومة بينهما انتهت بتوجيه أحدهما بطعنتين بواسطة سكين في صدر وجنب المتضرر قبل ان يلوذا بالفرار.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهما ومواصلة الابحاث قبل احالتهما على انتظارها لابداء الراي في شانهما.