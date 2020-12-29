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حريق في أحد عربات مترو الساحل: شركة السكك الحديدية تكشف وتوضح..

2020/12/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلاغا تعلم من خلاله انه طرأ صباح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 خللا تقنيا مفاجئا على أحد عربات مترو الساحل لم يتم تحديد اسبابه بعد على القاطرة المتجهة من المهدية إلى سوسة على مستوى محطة لمطة تسبب في انتشار بعض الدخان دون اندلاع النيران، تم على اثره التدخل الحيني لمصالح وحدة مترو الساحل التابعة للشركة لتغيير القاطرة المتضررة وإحالتها الى ورشة الشركة للمعاينة والإصلاح.

وأشارت الشركة في ذات البلاغ إلى أن حركة سير القطارات عادت طبيعية على كامل خطوط مترو الساحل.

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