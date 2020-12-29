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أول تعليق للمشيشي على دخول نبيل القروي للسجن

2020/12/29 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

في اول رد فعل له على ايقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي باعتبار ان حزبه احد مكونات الحزام السياسي للحكومة اكد هشام المشيشي رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ان “الحكومة مواصلة وهي في تفاعل ايجابي جدا مع حزامها السياسي”.

ونقلت اذاعة “شمس اف ام “عن المشيشي تاكيده ان مسألة ايقاف نبيل القروي “مسألة قضائية ” مضيفا “ان شاء الله ربي يظهر الحق والقضاء ياخذ مجراه ” متابعا ” أحنا ما نتدخلوش في المسائل القضائية”.

يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد اصدر يوم الخميس الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل القروي رئيس قلب تونس. وقد خلف ايقافه تساؤلات في الاوساط السياسية حول مآل الحزام السياسي للحكومة الذي يعتبر حزب قلب تونس احد مكوناته الاساسية.

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