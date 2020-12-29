منوبة-كورونا: تسجيل حالة وفاة و43 إصابة جديدة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة لمسنة، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وبيّنت قدور، في تصريح لمراسلة “وات” بالجهة، أنه بتسجيل حالات الإصابة الجديدة، يرتفع عدد حالات الإصابة بولاية منوبة إلى 503 حالات، 500 حالة منها تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي وثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (293 حالة)، فمعتمدية طبربة (158 حالة) والمرناقية (10 حالات) والجديدة والمرناقية (12 حالة) لكل منهما، ودوار هيشر (10 حالات) ووادي الليل (09 حالات) والبطان (07 حالات) وبرج العامري (02 حالات).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة إلى حد اليوم 3424 إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 198 حالة وفاة، و2723 حالة شفاء.

ويشار إلى أن الإدارة الجهوية للصحة رفعت بين 04 ديسمبر و26 ديسمبر الجاري، 4096 عينة عبر الاختبارات السريعة، أسفرت عن كشف 529 حالة إيجابية.