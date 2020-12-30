صادم: جريمة بشعة..يقتل صديقته ويخفيها 20 يوما في صندوق السيارة..

عثرت الوحدات الامنية بقابس يوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 على جثة فتاة ( اصيلة مطماطة) متعفنة ومتحللة بالصندوق الخلفي لسيارة على وجه الكراء وتحمل اثار اعتداء بالعنف على وجهها.

وتعود تفاصيل القصة وفق ما اكده مصدر امني لموزاييك إلى ان كهلاً في العقد الرابع عمد إلى إخفاء صديقته في الصندوق الخلفي للسيارة من تاريخ 8 ديسمبر الجاري الى مساء امس الاثنين عندما تدخل صاحب السيارة لأخذ سيارته لعدم خلاص المتهم معلوم الكراء لتنكشف الجريمة، مع العلم أن عائلة لم تعلم بفقدان إبنتهم إلا عندما تم إعلامهم من قبل الوحدات الأمنية.

وأوضحت الأبحاث الأمنية أن المتهم أنكر تهمة القتل العمد، مؤكدا أن الضحية قامت بإلقاء نفسها من شرفة شقة على ذمته بعد نقاش حاد وقع بينهما.

كما جاء في البحث الأمني أن المتهم كان يرش الجثة بمواد التنظيف كل فترة حتى لا تخرج رائحة الجثة من الصندوق الخلفي للسيارة.