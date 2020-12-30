عاجل: تطورات جديدة في قضية القمح الفاسد..

قال الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر غنيمي اليوم الأربعاء، إن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد عدد من المتهمين في الشكاية المتعلقة بتوريد شحنة من القمح الفاسد والتي أحالتها إليها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ووفق المصدر ذاته في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام فقد أتم قاضي التحقيق أعماله وأحال الملف على النيابة العمومية التي طلبت إحالة جملة المتهمين على أنظار دائرة الاتهام.

وقد صدر قرار ختم البحث بالحفظ، فتولت النيابة العمومية استئنافه طالبة نقض القرار والتصريح مجددا بثبوت إدانة المتهمين.

وبذلك فإن القرار يبقى غير نهائي، في انتظار حكم دائرة الاتهام التي ستتولى النظر في الملف مجددا.