بنزرت : مصالح الحماية المدنية تتدخّل بنجاعة لاخماد حريق بمخزن خشب لورشة نجارة بمنزل جميل وتامين منزل صاحبه من الاحتراق

تمكنت اليوم مصالح الحماية المدنية ببنزرت من السيطرة على حريق هائل نشب بمخزن للخشب تابع لورشة نجارة في منطقة منزل جميل وتأمين منزل صاحبه من الاحتراق، وفق ما افاد به مراسل

(وات ) العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت.

وأوضح المصدر ذاته انه حالم تمّ إعلام المصالح الحماية بالحرق تمّ تسخير شاحنتي إطفاء والتدخل بنجاعة لاخماد النيران وتامين خاصة مسكن صاحب المخزن الموجود في الطابق العلوي من النيران الملتهبة .

وبين المدير الجهوي للحماية المدنية ان النيران ورغم سرعة التدخل الميداني لفرقة الحماية المدنية أتت على كمية من الخشب بالمخزن وأيضا على عدد من الات النجارة وسيارة ودراجة نارية تابعة لصاحب المخزن.

ومن جهة أخرى أشار العميد كمال المليتي ان مصالح الحماية المدنية بماطر قامت ليلة الاثنين الماضي بإخماد حريق مفاجئ نشب بحافلة مخصصة لنقل العملة تابعة لاحدى الشركات الخاصة بمنطقة الجفنة من معتمدية ماطر وتامين حوالي 48 عامل امن كل اذى رغم ان النيران أتت على كامل هيكل الحافلة .