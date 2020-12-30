تونندكس يتراجع ب 07ر0 بالمائة في نهاية معاملات الاربعاء

تراجع مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية توننداكس، الاربعاء، عند الاغلاق بنسبة 07ر0 بالمائة، مدركا 6850 نقطة، وسط تداولات في حدود 3ر20 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذ سهم “تامينات مغاربية”، في اول يوم تداول له، على نصيب الاسد من حجم المبادلات المالية في حدود 6ر12 مليون دينار، وانهى التداولات على ارتفاع بنسبة 8ر1 بالمائة وسعر في حدود 500ر56 دينار.

وارتفع سهم “سلكوم” بنسبة 5 بالمائة، ليصل سعره الى 880ر4 دينار، في حين ارتفع سهم “تواصل القابضة” بنسبة 6ر4 بالمائة، واغلق سعره عند 680ر0 دينار.

وتراجع سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية “سيفات” بنسبة 4ر4 بالمائة، ليبلغ سعره عند الاغلاق 870ر3 دينار، كما تراجع سهم “صانيماد” بنسبة 2ر4 بالمائة، وانهى التداولات على سعر 830ر1 دينار.