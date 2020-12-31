قبلي: تنفيذ أكثر من 966 عملية مراقبة اقتصادية في إطار الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الادارية

نفّذت مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية قبلي، أكثر من 966 عملية مراقبة، شملت المحلات التجارية، ومختلف العربات الناقلة للبضائع على الطرقات، وذلك في إطار تكثيف العمل الرقابي استعدادا للاحتفالات برأس السنة الادارية.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة، حمادي الزغل، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الخميس، ان مصالح المراقبة الاقتصادية مدعومة بفرق صحية وامنية، الى جانب فرق من الديوانة، قامت بـاكثر من 966 عملية مراقبة منذ 16 ديسمبر الجاري والى غاية يوم امس الاربعاء، منها 690 زيارة لمحلات تجارية، ومحلات بيع المرطبات والدواجن، علاوة على 276 عملية مراقبة للعربات على الطرقات.

وأشار المصدر ذاته، الى انه قد تم خلال هذه الزيارات، رفع 130 مخالفة اقتصادية، و5 مخالفات صحية، الى جانب توجيه 5 انذارات صحية، والتقدم بمقترح غلق أحد المحلات التجارية للسلط الجهوية.

وأضاف، أنه تم حجز 800 علبة للسجائر المقلدة، و12 لترا من الزيت النباتي المدعم، و150 كلغ من العجين الغذائي، و100 كلغ من السكر، و11 كلغ من المستحضر الغذائي الخاص بتلوين المرطبات، الى جانب حجز أكثر من 55 كلغ من لحوم الدواجن.