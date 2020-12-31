كهل يعتدي على زوجته وشقيقها بسكّين ويختطف ابنه.. وهذه التفاصيل

عمد رجل أصيل معتمدية مساكن من ولاية سوسة، اليوم 31ديسمبر 2020، إلى الاعتداء بسلاح أبيض على زوجته وشقيقها، مسببا لهما جروحا، قبل أن يقوم باختطاف إبنه.

هذا وقد تمكن أعوان الفرقة العدلية بصفاقس الجنوبية من القبض على الجاني قرب محطة “اللواجات” بصفاقس، وتم العثور على السكين مخفية بجوربه، وقد تبين أنّ الزوج محل تفتيش من أجل العنف الشديد، وطبقا لذلك تم فتح بحث تحقيق ضدّه بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد بآلة حادة واقتحام محل الغير.

وفي تفاصيل الحادثة، توجه الزوج المعتدي اليوم إلى منزل عائلة زوجته في ولاية صفاقس، محاولا اصطحاب ابنه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، وعندما حاول شقيق الزوجة منعه من ذلك اعتدى عليه بسكين مسببا له جروحا على مستوى الوجه والرقبة ثم قام بالاعتداء على زوجته مسبّبا لها جروحا باليدين ثم اختطف ابنه الصغير.

ووفق ما نقلته موزاييك اف ام فإنّ علاقة الزوجين تشهد خلافات وهناك قضية الطلاق مازالت جارية.