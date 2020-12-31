في العاطفة والمال: توقعات الابراج لعام 2021

اصابة ممرض بفيروس كورونا بعد أسبوع من تلقي لقاح “فايزر”

كواليس زيارة المشيشي الى فرنسا المثيرة للجدل

هام: المجلس الأعلى للقضاء يتخذ جملة من الاجراءات لتأمين عودة العمل تدريجيّا بالمحاكم

كهل يعتدي على زوجته وشقيقها بسكّين ويختطف ابنه.. وهذه التفاصيل

2020/12/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

عمد رجل أصيل معتمدية مساكن من ولاية سوسة، اليوم 31ديسمبر 2020، إلى الاعتداء بسلاح أبيض على زوجته وشقيقها، مسببا لهما جروحا، قبل أن يقوم باختطاف إبنه.

هذا وقد تمكن أعوان الفرقة العدلية بصفاقس الجنوبية من القبض على الجاني قرب محطة “اللواجات” بصفاقس، وتم العثور على السكين مخفية بجوربه، وقد تبين أنّ الزوج محل تفتيش من أجل العنف الشديد، وطبقا لذلك تم فتح بحث تحقيق ضدّه بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد بآلة حادة واقتحام محل الغير.

وفي تفاصيل الحادثة، توجه الزوج المعتدي اليوم إلى منزل عائلة زوجته في ولاية صفاقس، محاولا اصطحاب ابنه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، وعندما حاول شقيق الزوجة منعه من ذلك اعتدى عليه بسكين مسببا له جروحا على مستوى الوجه والرقبة ثم قام بالاعتداء على زوجته مسبّبا لها جروحا باليدين ثم اختطف ابنه الصغير.

ووفق ما نقلته موزاييك اف ام فإنّ علاقة الزوجين تشهد خلافات وهناك قضية الطلاق مازالت جارية.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn