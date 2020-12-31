نابل: تسجيل 130 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 259 حالة

سجلت ولاية نابل 130 حالة إصابة جديدة وذلك على إثر إجراء 319 تحليلا من طرف المخابر العامة والخاصة المرخص لها بالتقصي حول فيروس كورونا، وذلك وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة بالجهة

ويرتفع بذلك مجموع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وإلى غاية اليوم الخميس إلى 9093 حالة مؤكدة من بينها 1533 حالة لا تزال حاملة للفيروس

كما سجلت الجهة خلال اليومين الاخيرين 6 وفيات جديدة تتوزع على معتمديات نابل وقربة منزل بوزلفة ودار شعبان الفهري وتاكلسة و الحمامات ليرتفع مجموع الوفيات إلى 259 حالة وفاة .

وتتوزع حالات الاصابة الاخيرة المسجلة على 39 حالة بمعتمدية نابل و26 حالة بمعتمدية الحمامات و19 حالة بمعتمدية منزل تميم و15 حالة بمعتمدية بني خيار و 10 حالات بمعتمدية سليمان و5 حالات بمعتمديتي قربة وقرمبالية و3 حالات بمعتمديتي منزل بوزلفة ودار شعبان الفهري وحالتين بمعتمدية بني خلاد و1 حالة وحيدة بمعتمديات منزل تميم و تاكلسة وبوعرقوب