المهدية : تسجيل 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 39 مصابا

سجلت ولاية المهدية، الخميس، 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية لـ399 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 27 بالمهدية و22 بالجم و19 بقصور الساف و15 بالسواسي، وسجلت الدائرة الصحية بالشابة 10 إصابات إلى جانب 7 ببومرداس و3 بكل من سيدي علوان وشربان وإصابة واحدة بهبيرة وملولش.

وتعافي، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، 39 مصابا بالفيروس التاجي ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 2534 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، 3605 إصابات منها 94 حالة وفاة و977 حالة نشطة (حاملة للفيروس).