باجة : ارتفاع حالات الوفاة جراء الاصابة بكورونا إلى 89 بعد ثبوت وفاة 5 اشخاص اخرين بالفيروس

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا في ولاية باجة إلى غاية أمس الخميس الى 89 وفاة بعد ثبوت وفاة 5 أشخاص آخرين من الجهة بكورونا وهم رجل وامراة عمرهما 68 سنة و85 سنة توفيا امس بالمستشفي الجهوى بباجة و3 اشخاص اخرين من الجهة توفّوا فى الايام الاخيرة بمستشفيات ومصحات بتونس العاصمة حسب معطيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.

وسجّلت أمس أيضا 12 اصابة جديدة بكورونا منها منها 5 اصابات بتستور وإصابتان بمدينة باجة وإصابتان بكل من معتمديتي مجاز الباب ونفزة واصابة واحدة في عمدون ليرتفع عدد الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 2960 شخصا.

وفاقت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة حتى يوم امس نسبة 88 بالمائة من المصابين بوصول عدد المتعافين الى 2614 شخصا.