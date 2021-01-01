سيدي بوزيد-كوفيد19:تسجيل حالتي وفاة و42 إصابة جديدة

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و42 إصابة جديدة مقابل 37 حالة شفاء، وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 2683 إصابة مؤكدة من بينها 108 حالات وفاة و1920 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض، حسب المعتمديات، إلى معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ1161 إصابة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ371 حالة، والسبالة بـ154 حالة، والرقاب بـ206 حالات، وجلمة بـ178 حالة، وسيدي علي بن عون بـ95 حالة، وبئر الحفي بـ133 حالة، والمكناسي بـ100 حالة، واولاد حفوز بـ97 حالة، وسوق الجديد بـ75 حالة، والمزونة 62 حالة، ومنزل بوزيان بـ36 حالة، والسعيدة بـ15 حالة.