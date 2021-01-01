مدنين-كوفيد 19: تسجيل 9 حالات وفاة جديدة في يوم واحد

سجلت ولاية مدنين، أمس الخميس، رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس “كورونا”، حيث تم رصد 9 حالات وفاة ارتفع معها إجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 154 حالة وفاة منها 5 وفيات قبل إعادة الحدود، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز، في تصريح لـ”وات”.

وارتفع كذلك إجمالي عدد الاصابات بفيروس “كورونا” بالجهة الى 3718 حالة بتسجيل 66 اصابة محلية جديدة توزعت جغرافيا إلى 18 اصابة بمعتمدية حومة السوق كشفتها حملة التقصي المجاني التي شملت 100 شخص يوم امس في اطار برنامج عزيمة، و14 اصابة ببن قردان، و12 اصابة بجرجيس، و8 اصابات بمدنين الشمالية، و7 بميدون، و4 اصابات بمدنين الجنوبية، و3 ببني خداش..

وتضمنت الاصابات الجديدة 3 اصابات لاعوان صحة و3 إصابات لتلميذ وامني واطار تربوي، ليرتفع بذلك عدد المصابين في القطاع الصحي الى 167 اصابة، وفي صفوف التلاميذ الى 151 اصابة، و64 في صفوف الاطارات التربوية، و62 من بين الأمنيين منذ ظهور الوباء.

ورصدت الجهة اصابتين وافدتين من ليبيا، و91 حالة شفاء توزعت إلى 23 حالة شفاء بمدنين الجنوبية و18 بحومة السوق و17 بكل من بن قردان وجرجيس و10 بمدنين الشمالية و4 حالات شفاء بميدون وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم وبني خداش، وتطور معها عدد حالات الشفاء الجملية منذ ظهور الجائحة الى 2755 حالة شفاء.