الرابطة المحترفة الاولى – النادي الصفاقسي يضمد جراحه القارية بفوز صريح على الملعب التونسي

ضمد النادي الصفاقسي جراحه القارية بفوز صريح على ضيفه الملعب التونسي بثلاثة اهداف دون رد يوم الجمعة على ملعب الطيب المهيري في اطار الدفعة الاخيرة للجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليرتقي مؤقتا الى الصدارة في انتظار نتيجة مباراة الكلاسيكو التي تقام حاليا بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي على ملعب رادس.

وحسم النادي الصفاقسي نتيجة المباراة في الشوط الثاني بواسطة المهاجم فراس شواط في الدقيقتين 46 و74 من ركلة جزاء معززا بفضل هذه الثنائية الثالثة له منذ انطلاق الموسم صدارته على لائحة ترتيب الهدافين بمجموع 6 اهداف وصانع الالعاب محمد علي منصر في الدقيقة 80 ليتجاوز الفريق بذلك عثرة الاثنين الماضي امام مضيفه مولودية الجزائر بهدفين دون رد ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة الابطال الافريقية. ورفع فريق عاصمة الجنوب رصيده بهذا الانتصار الثاني على التوالي في سباق البطولة الى 10 نقاط في طليعة الترتيب بفارق الاهداف امام الترجي الرياضي علما وانه يملك مباراة مؤجلة لحساب الجولة الرابعة امام الاولمبي الباجي.

وفي المقابل، مني الملعب التونسي بخسارته الاولى خلال هذا الموسم ليتوقف عداده عند 8 نقاط في المرتبة الرابعة وذلك بعد ان دفع باهظا ثمن انهياره الدفاعي في الشوط الثاني لتهتز شباكه في ثلاث مناسبات كاملة وهي حصيلة اكبر من مجموع الاهداف التي تلقاها الفريق في الجولات الاربع الفارطة.

وفي ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الخامسة :

الجمعة 1 جانفي 2021

في صفاقس

النادي الصفاقسي 3 فراس شواط (46 و74 ض ج) محمد علي منصر (80)

الملعب التونسي 0

في رادس – س 16

الترجي الرياضي – النجم الساحلي (وليد الجريدي)

الخميس 31 ديسمبر 2020

في المنستير

الاتحاد المنستيري 2 الياس الجلاصي (ض ج 11 وض ج 85)

النادي البنزرتي 2 شافو موموني (ضد مرماه 41) شهاب بن فرج (60)

الاربعاء 30 ديسمبر 2020

في المهدية

مستقبل الرجيش 2 نضال بن سالم (39) بوبكر ديارا (84)

شبيبة القيروان 0

في تطاوين

اتحاد تطاوين 0

الاولمبي الباجي 0

في سليمان

مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (60)

نجم المتلوي 0

في بن قردان

اتحاد بن قردان 2 محمد بن طرشة (19 ض ج) هيثم المحمدي (29)

النادي الافريقي 0

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الصفاقسي 10 4 3 1 0 8 1

2- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 2

3- النجم الساحلي 9 4 3 0 1 8 4

4- الملعب التونسي 8 5 2 2 1 8 5

5- مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 5 2

6- اتحاد بن قردان 8 5 2 2 1 4 1

7- نجم المتلوي 7 5 2 1 2 3 3

8- مستقبل سليمان 7 5 2 1 2 6 7

9- الاولمبي الباجي 6 4 1 3 0 4 3

10- النادي الافريقي 5 5 1 2 2 5 9

11- النادي البنزرتي 4 5 1 1 3 5 8

12- اتحاد تطاوين 3 5 0 3 2 2 5

13 – الاتحاد المنستيري 2 5 0 2 3 4 8

14- شبيبة القيروان 1 5 0 1 4 2 11