المنستير-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و127 إصابة جديدة

سجلت ولاية المنستير، حسب الحصيلة الأخيرة المحيّنة مساء أمس الخميس، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد و127 إصابة جديدة و35 حالة شفاء لترتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 186 وفاة و7940 إصابة و5879 حالة تعاف، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، في تصريح لـ”وات”.

وشملت الإصابات الجديدة كلّ معتمديات ولاية المنستير وتوزّعت إلى 30 إصابة بالمنستير، و22 إصابة بطبلبة، و16 إصابة بجمال، و12 إصابة بقصر هلال، و10 إصابات ببنبلة، و8 إصابات بالبقالطة، و8 إصابات بالوردانين، و8 إصابات بالمكنين، و5 إصابات إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بزرمدين، وإصابة واحدة ببني حسان، وإصابة واحدة بالساحلين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها .

وبيّن الببة أنّ الجهة تعدّ حاليا 1875 حالة حاملة للفيروس، و5086 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري في حين أكمل منذ مارس 2020 وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 جملة 37 ألفا و79 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو فترة الحجر الصحي الاجباري .

وبلغ إلى غاية 31 ديسمبر 2020 مجموع اختبارات تقصي فيروس كورونا المستجد التي أجريت على مستوى الجهة 34 ألفا و280 اختبارا بعد إجراء 461 اختبارا جديدا .