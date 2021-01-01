شوقي الطبيب يكشف حقيقة منعه من السفر

القبض على شخص من أجل السرقة في حدائق قرطاج..

الشركة اليابانية يازاكي تغلق مصانعها في تونس: وزارة الصناعة تكشف وتوضح..

في العاطفة والمال: توقعات الابراج لعام 2021

جيش البحر يحجز مركب صيد مصري

2021/01/01 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، مساء اليوم الجمعة، ان خافرة لأعالي البحار، قامت فجر اليوم بتحويل وجهة مركب صيد بالجرّ مصري كان بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة ( ولاية صفاقس).
واوضحت الوزارة في بلاغ لها ان حجز هذا المركب والذي كان على متنه 15 بحارا مصريا، يندرج في إطار مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية.
وقد تمكنت فرقة التدخل البحري من السيطرة على المركب والتوجه به إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وحسب البلاغ ذاته، بلغ عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر الماضي، إلى أربعة مراكب صيد.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn