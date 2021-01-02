عاجل: قرارات جديدة بخصوص عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه تقرر، بالتنسيق مع رؤساء الجامعات، اعتماد عودة الطلبة عبر فوجين، حيث يعود إلى قاعات الدرس يوم الإثنين 4 جانفي 2021 الطلبة المعنيين بمواصلة الدروس لإتمام برنامج التكوين في إطار السداسي الأول، طبقا لما تمٌ برمجته على مستوى كل مؤسسة جامعية.

أما يوم الخميس 7 جانفي 2021 فستكون عودة الطلبة المعنيين بالدخول مباشرة بعد العطلة الجامعية لاجتياز امتحانات السُداسي الأول. مع تعديل روزنامة الامتحانات على ضوء هذا التأجيل.

وأكّدت الوزارة فبي بلاغ، أنّها ستبقى في حالة متابعة دقيقة للوضع الصحٌي من أجل إنجاح سير الدروس والامتحانات وضمان سلامة كافة الأسرة الجامعية.