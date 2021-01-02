تطاوين-كوفيد19: تسجيل 46 اصابة جديدة

سجلت ولاية تطاوبن خلال اليومين الماضيين 46 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت الى 18 اصابة في تطاوين الجنوبية، و16 اصابة في تطاوين الشمالية، و8 اصابات في رمادة، واصابتين في البئر الاحمر، واصابة في غمراسن، واصابة في الصمار، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 1569 اصابة (منها 38 قبل إعادة فتح الحدود في جوان 2020) .

ويخضع حاليا 239 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم فيما يقيم 9 مصابين للعلاج والمراقبة الصحية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و6 اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

هذا ولم يرتفع عدد الوفيات خلال اليومين الماضين واستقرّ في حدود 103 حالات وفاة منها 42 في تطاوين الشمالية، و25 في غمراسن، و21 في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، وثلاثة في البئر الاحمر، وحالتي وفاة في كل من ذهيبة، ورمادة، والصمار.