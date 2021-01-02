منوبة-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و20 اصابة جديدة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم السبت، حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية الجديدة و20 اصابة جديدة، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور، في تصريح لـ”وات” .

وبيّنت قدور ان عدد الحالات النشيطة بالجهة قد بلغ 756حالة نشيطة نتيجة ارتفاع عدد الحالات بعد التقصي بالاختبارات السريعة، منها 753 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و3 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (329 حالة )، و طبربة (274 حالة)، ووادي الليل (55 حالة)، والجديدة (25 حالة)، والمرناقية( 22 حالة )، وبرج العامري (20 حالة)، والبطان (16 حالة)، ودوار هيشر (15 حالة).

كما شهدت الجهة امس جلب جثمان مسن (75 سنة ) اصيل ترقلاش بالشويقي طبربة توفي بعد إصابته بالكورونا في فرنسا وتولت بلدية طبربة دفنه وفق البروتوكول الصحي.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 3682 اصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 203 حالات وفاة ، و 2723 حالة شفاء.