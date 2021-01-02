هكذا سيكون الطقس اليوم

تسجيل 54 حالة وفاة و 1417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

الاتفاق على اضافة مهلة زمنية لاستغلال منظومة “سجلني” المبرمج انطلاقها غرة جانفي 2021

زغوان-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و11 إصابة إضافية

2021/01/02 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد لرجل من الفحص يبلغ من العمر 62 سنة وآخر أصيل مدينة زغوان يبلغ من العمر57 سنة ، وخضع كلاهما قبل وفاتهما للعلاج بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان، وفق المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.
وأضاف بالي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم اليوم أيضا تسجيل 11 إصابة إضافية بالفيروس على إثر إخضاع 27 حالة مشتبهة للتحاليل المخبرية، والتي بلغ بموجب نتائجها العدد الجملي للإصابات في الجهة 1953 حالة منها 89 حالة حالة وفاة.
وأشار إلى أن عدد الإصابات والوفيات تواترت بنسق سريع في الأيام الأخيرة بالجهة نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي العام في عديد الفضاءات في ظل غياب الرقابة لفرضها، على حدّ قوله.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn