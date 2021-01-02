زغوان-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و11 إصابة إضافية

سجلت ولاية زغوان، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد لرجل من الفحص يبلغ من العمر 62 سنة وآخر أصيل مدينة زغوان يبلغ من العمر57 سنة ، وخضع كلاهما قبل وفاتهما للعلاج بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان، وفق المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.

وأضاف بالي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم اليوم أيضا تسجيل 11 إصابة إضافية بالفيروس على إثر إخضاع 27 حالة مشتبهة للتحاليل المخبرية، والتي بلغ بموجب نتائجها العدد الجملي للإصابات في الجهة 1953 حالة منها 89 حالة حالة وفاة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات والوفيات تواترت بنسق سريع في الأيام الأخيرة بالجهة نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي العام في عديد الفضاءات في ظل غياب الرقابة لفرضها، على حدّ قوله.