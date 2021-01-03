61 إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية تونس خلال24 ساعة الماضية

سجلت ولاية تونس، خلال 24 ساعة الماضية، 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، إلى 8139 إصابة، استنادا الى المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.

وأكّد بن ناصر في تصريح لـ”وات “، الأحد، وجود 296 حالة مؤكدة مقيمة بين المستشفيات العمومية (198 حالة) والمصحات الخاصة (98 حالة).

وأفاد المسؤول أنّ ولاية تونس سجلت، في 24 ساعة المنقضية، حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي للوفايات، من 27 جوان 2020، إلى 544 حالة وفاة مقابل شفاء 6558 شخصا و1037 شخصا لايزال حاملا للفيروس.

وأشار الى أنّ نتائج الفحوصات السّريعة للتقصي من وباء كورونا، التي خضع لها 811 شخصا من السيجومي ودائرة الكبارية ودائرة قرطاج وحي الخضراء وباب سويقة، بين 28 و30 ديسمبر 2020، أثبتت وجود 128 إصابة بفيروس كورونا، أي بنسبة تقارب 16 بالمائة واغلبها لا تحمل اعرض الإصابة بالفيروس.

وقال المدير الجهوي للصحة، في نفس السياق، إن ّ الفحوصات السريعة لتقصي كوفيد – 19 كورونا تعدّ السّبب الرئيسي في تطور عدد الحالات والإصابات المكتشفة خلال هذه الفترة وكذلك الكشف عن الحالات غير الحاملة للأعراض والتي تكون سببا رئيسيا في انتشار العدوى، وفق تقديره.

وشدّد على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداء الكمامات واحترام مبدإ التّباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحدّ من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تطور الوضع الوبائي في البلاد.